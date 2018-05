Northeim empfängt zum Abschluss MTV Gifhorn

Northeim In der Oberliga Niedersachsen wird am heutigen Samstag um 16 Uhr der letzte Spieltag angepfiffen. Für die südniedersächsischen Vertreter Eintracht Northeim und SVG Göttingen haben die Spiele nur noch statistischen Wert. Die Northeimer empfangen am Rhumekanal den MTV Gifhorn, auch für die Gäste als...