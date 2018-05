Sieger im NFV-Pokal wird Montag ermittelt

Fußball Drochtersen. Es ist angerichtet: Am Pfingstmontag empfängt die SV Drochtersen/Assel den SSV Jeddeloh II zum Endspiel im Krombacher Niedersachsenpokal. Das Duell der beiden Regionalligisten wird um 12.30 Uhr angepfiffen – und im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure live in der ARD in...