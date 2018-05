Zum Abschluss geht es zum Vizemeister

Mit einem Auswärtsspiel beim HV Barsinghausen verabschieden sich die Handballer der HSG oha aus ihrer erfolgreichen Verbandsliga-Saison. Am Sonntag ab 17 Uhr treten die Harzer beim feststehenden Vizemeister und Oberliga-Aufsteiger in der Glück-Auf-Halle am Deister an. ...