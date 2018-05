Tuspo und SVR spielen in der Bezirksliga zu Hause

Osterode. Zwei Heimspiele stehen für die beiden Altkreis-Teams in der Bezirksliga an, Anpfiff ist am Sonntag jeweils um 15 Uhr. Tuspo Petershütte hat zudem die Verpflichtung von Wolfgang Pilz bekannt gegeben, der ab der kommenden Saison das Traineramt übernehmen wird. ...