FSG ringt Gifhorn mit 3:2 nieder

Hattorf. Die Fußballerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf haben in der Landesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Beim ersten Heimauftritt in Hattorf in dieser Saison rang das Team den SV Gifhorn mit 3:2 (1:2) nieder und schloss in der Tabelle nach Punkten zum Gegner auf. ...