Südharzer B-Jugend besiegt Gimte mit 3:1

Walkenried Die B-Jugend der JSG Südharz/Zorge besiegte am Wochenende den Gast vom Tuspo Weser Gimte verdient mit 3:1 (1:0). Die erste Hälfte war auf Seiten der Südharzer noch von vielen Fehlern und Ungenauigkeiten geprägt. So war es folgerichtig, dass die 1:0-Führung im Anschluss an einen Standard fiel,...