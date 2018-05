Die neue Peitsche sucht einen Abnehmer

Nörten-Hardenberg. Das Hardenberg Burgturnier in Nörten-Hardenberg ist seit Jahrzehnten ein bekanntes und beliebtes Ereignis in der internationalen Reiterszene. Vom 24. bis 27. Mai kehrt der hochklassige Springsport zurück auf den Turnierplatz unterhalb der Burgruine und befindet sich in bester...