SC Harztor fährt mit dem Bus zum Spitzenreiter

Bad Lauterberg Der SC Harztor setzt zur Kreisliga-Begegnung beim Spitzenreiter SV Gr. Ellershausen/Hetjershausen am kommenden Sonntag, 13. Mai, einen Bus ein. Für interessierte Freunde und Fans besteht die Möglichkeit, mit dem Team zu fahren. Abfahrt ist um 12.30 Uhr an der Augenquelle. Anmeldungen an Klaus...