Derbyzeit: Hütte empfängt Rotenberg

Fußball Bezirksliga Osterode. Es ist das Spiel der Spiele im Altkreis Osterode in der Bezirksliga: Am Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr, empfängt der TuSpo Petershütte auf dem Lasfelder Sportplatz den SV Rotenberg zum Lokalderby. Aber nicht nur die örtliche Nähe birgt ein gewisses Feuer in...