Das erhoffte Wunder blieb aus

Nach dem Final-Rückkampf tönten Siegerhits wie „We are the Champions“ und „Stand up for the Champions“ durch die Lautsprecherboxen. Die Bundesliga-Boxer des BSK Hannover-Seelze feierten am Samstagabend ihren ersten deutschen Mannschaftstitel – mit Torte, Pokal, Medaillen und ihren Fans. Der...