Elfmeter entscheidet das Derby

Eisdorf. Eine knappe Niederlage mussten die Spielerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf im Lokalderby gegen den FC Eintracht Northeim hinnehmen. Mit 1:0 (0:0) konnten sich die Gäste am Ende durchsetzen. Schützin des goldenen Tores war Sina Luisa Ruez in der 48. Spielminute per Foulelfmeter. ...