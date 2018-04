Kornmarkt bebt unter den Füßen der Altstadt-Läufer

Osterode Fast 1 000 Sportler starten am Sonntag beim 16. Osteroder Altstadtlauf.

Sehr gelungen – so lautet das erste Fazit des MTV Osterode nach dem 16. Osteroder Altstadtlauf am gestrigen Sonntag. Bei bestem Wetter nahmen fast 1 000 Sportler teil und verwandelten den Kornmarkt und die umliegenden Straßen in eine Laufarena. Ob die Jüngsten beim Kiddy-Run oder die Älteren auf der Mittelstrecke, der Spaß war den Athleten trotz einiger Schweißperlen anzusehen. Lautstark angefeuert wurden die Sportler auch von vielen Zuschauern.