Nordhausen reist zum neuen Meister Cottbus

Fußball Cottbus. In der Fußball-Regionalliga Nordost steht das Spitzenspiel an, der Dritte FSV Wacker 90 Nordhausen tritt am Sonntag ab 13.30 Uhr beim Spitzenreiter FC Energie Cottbus an. Sportliche Relevanz hat das Duell allerdings kaum noch, da die Lausitzer bereits als Meister feststehen. ...