SVG hat Spitzenreiter Spelle-Venhaus zu Gast

Göttingen In der Fußball-Oberliga könnte die SVG Göttingen die rote Laterne abgeben, müsste dazu jedoch den Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus schlagen. Spielbeginn am Sandweg ist am Sonntag um 15 Uhr. Unter der Woche feierten die Göttinger gegen den MTV Gifhorn beim 4:1 (2:1) den zweiten Sieg in Folge. Amin...