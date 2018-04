HSG-Reserve gibt die rote Laterne ab

Handball Herzberg. Dank des zweiten Saisonerfolgs haben die zweiten Herren der HSG oha in der Regionsoberliga das Tabellenende verlassen. Vor heimischer Kulisse in der Mahntehalle setzte sich das Team 34:22 (14:13) gegen die HG Rosdorf-Grone III durch und reichte die rote Laterne an den Gegner weiter. ...