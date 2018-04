Tuspo Petershütte und Rotenberg wollen Aufwärtstrend bestätigen

Rhumspringe. Am vergangenen Wochenende konnten die beiden Altkreis-Vertreter in der Fußball-Bezirksliga zum ersten Mal in dieser Saison die Maximalausbeute einfahren. Daran wollen der SV Rotenberg und Tuspo Petershütte nun anknüpfen – um entweder im Tabellenkeller weiter Boden gut zu machen, oder...