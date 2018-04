Heute steigt Abstiegsduell der Veilchen

Göttingen. Für die BG Göttingen steht am heutigen Samstag das nächste wichtige Duell im Kampf um den Ligaverbleib an. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers empfängt ab 18 Uhr die Eisbären Bremerhaven in der Sparkassen-Arena. Die Gäste stehen punktgleich mit den Südniedersachsen auf dem...