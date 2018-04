Wacker will endlich wieder zu Hause siegen

Nordhausen Nach drei Unentschieden in Serie vor heimischer Kulisse will der FSV Wacker 90 Nordhausen endlich wieder einen zu Hause gewinnen. In der Regionalliga Nordost empfangen die Rolandstädter heute um 19 Uhr den SV Babelsberg 03 im AKS. „Keiner jammert über die Strapazen, aber alle sind unzufrieden mit...