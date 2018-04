SVG Göttingen braucht in der Oberliga ein Wunder

Göttingen Die SVG Göttingen braucht in der Oberliga ein mittleres Wunder, will sie den Abstieg verhindern. Morgen um 15 Uhr empfängt das Schlusslicht den BV Cloppenburg – vielleicht gelingt der erste Schritt. Auf Wiedergutmachung nach der Niederlage in Uphusen ist Eintracht Northeim aus, sie spielen...