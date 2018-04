In der Kreisklasse rollt schon heute das runde Leder

Fußball Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord stehen am heutigen Freitag bereits drei Nachholbegegnungen, jeweils vom 13. Spieltag, an. In zwei Spielen treffen dabei Teams aus dem Altkreis aufeinander. Anpfiff ist jeweils um 18.30 Uhr. SV Lerbach - VfL 08...