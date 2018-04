Zu teuer: Marco Huck wird vorerst nicht im Harz kämpfen

Braunlage. Der Profiboxer Marco Huck wird vorerst keinen Kampf in Braunlage bestreiten. Die Ausrichtung einer solchen Veranstaltung ist zu teuer. Stattdessen tritt der Cruisergewichtler im Juni in München an. Der große Boxabend in Braunlage bleibt auf absehbare Zeit ein einmaliges Erlebnis in der...