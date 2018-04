NSV-Team ärgert bei Deutscher Meisterschaft den Favoriten

Bayrischzell. Drei Rennläufer des SC Bad Grund nahmen kürzlich an einem ganz besonderen Event teil. Sie starteten am Sudelfeld bei den Deutschen Meisterschaften im Team-Parallelslalom. Die guten Ergebnisse der Rennsaison beflügelten für eine Teilnahme bei Deutschlands Slalom-Elite am Team-Event...