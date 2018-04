Fans können mit dem VCP zum Auswärtsspiel fahren

Pöhlde Der 1. VC Pöhlde fährt am Sonntag mit einem Reisebus zum Relegationsspiel der ersten Herren in Ilsede. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Sporthalle Pöhlde, einige Plätze für Fans, die das Team im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen wollen, sind noch frei. Anmeldungen an Malte Steinmetzer, Telefon...