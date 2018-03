Lehrgang am 21. April zum Thema Gesundheitsspiele

Bad Lauterberg Der Turnkreis Osterode richtet am Samstag, 21. April, in der Sporthalle der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg einen Lehrgang unter dem Thema „Spiele unter gesundheitlichen Aspekten“ aus. Er wird von 14 bis 18 Uhr dauern, Lehrgangsleiter Michael Schaschek wird gleichzeitig der Referent sein....