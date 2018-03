Heimische Teams wollen auf fremden Plätzen punkten

Mit etlichen Begegnungen starten die heimischen Fußballer am Gründonnerstag in das Osterwochenende. Im Einsatz sind Teams von der Bezirksliga bis zur 1. Kreisklasse. Kurios: Sämtliche Vertreter des Altkreises Osterode treten auswärts an und wollen auf fremden Plätzen Punkte einfahren. ...