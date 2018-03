Prüflinge erreichen neue Gürtelfarben

Herzberg. Am letzten Trainingstag vor den Osterferien fand in der Judo-Abteilung des MTV Herzberg eine Gürtelprüfung statt. Nachdem sich die jungen Judokas gut acht Wochen auf diesen Tag vorbereitet hatten, zeigten sie den beiden Prüfern Heiko und Petra Börker, was sie erlernt haben. ...