Pelakas Herren kämpfen um den zweiten Platz

Tischtenis Lasfelde. Gleich zwei Mal müssen die Tischtennis-Herren des TTC Pelaka am kommenden Wochenende in der Bezirksoberliga auswärts antreten. Bisher haben die Osteroder noch kein Spiel in der Rückserie verloren und sind damit in einer guten Position im Rennen um Platz zwei. Im Fernduell mit dem SCW...