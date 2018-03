Starter der TG Lapeka sammeln in Oker Erfahrung

Oker. In Oker fanden die Bezirkseinzelmeisterschaften im Gerätturnen statt. Die TG Lapeka war mit sechs Sportlern vertreten. Carl Anderson, Henry Sitzenstock, Til Mittag, Lukas Sitzenstock, Collin Klawonn und Luca Klawonn traten zusammen mit Trainer Werner Bohnen die Reise in den Nordharz an. ...