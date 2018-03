Es geht um die Bezirkstitel im Straßenlauf

Laufsport Altenau. Das Läufer-Team Oker ist der Ausrichter der offenen Bezirksmeisterschaften im NLV-Bezirk Braunschweig im 5 und 10 km Straßenlauf. Die Wettkämpfe finden am Sonntag, 15. April, an der Okertalsperre statt. Der Start- und Zielbereich befindet sich an der Vorsperre, etwa zwei Kilometer...