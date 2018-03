HSG peilt den dritten Sieg in Serie an

Mit einem Derby vor heimischer Kulisse verabschieden sich die Verbandsliga-Handballer der HSG oha in eine kurze Osterpause. Gegen den MTV Geismar peilen die Harzer den dritten Sieg in Folge an und wollen sich so weiter vom Tabellenkeller absetzen. Gespielt wird am Sonntag um 16.30 Uhr im Hattorfer...