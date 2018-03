Ü 31-Team des VTS bejubelt Platz zwei

Osterode. Reichlich Betrieb herrschte am Sonntag in der Osteroder Lindenberghalle. Das VT Südharz und der 1. VC Pöhlde richteten gemeinsam die Nordwestdeutschen Meisterschaften der Damen in der Altersklasse Ü 31 und Ü 43 sowie der Herren in der Altersklasse Ü 35 aus. ...