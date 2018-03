Osteroder ließen im Kapuziner wieder die Pfeile fliegen

Osterode. Kürzlich wurde das öffentliche Saisondarts wieder in der Gaststätte Kapuziner in Osterode gestartet. Bei guter und harmonischer Stimmung von insgesamt 18 Teilnehmern wurden die Treffsichersten mit viel Ehrgeiz und Ambitionen bis zum spannenden Finale ermittelt. So gewann am Ende Joker,...