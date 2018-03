BG-Ladies stehen vor erstem von drei Endspielen

Basketball Göttingen. Für die Basketballerinnen der BG 74 Göttingen steht am morgigen Sonntag das erste von drei Endspielen im Kampf um den Klassenerhalt in der ersten Liga an. Ab 16 Uhr empfangen die Veilchen Ladies die Chemcats aus Chemnitz in der heimischen FKG-Halle. Team, Trainer und Management wünschen...