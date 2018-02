MF Göttingen scheitert im Halbfinale

Futsal Salzhausen. Starke Ausbeute für die niedersächsischen Vertreter bei den Norddeutschen Meisterschaften im Futsal in Salzhausen: Titel gab es für die C-Juniorinnen des SV Meppen und die B-Juniorinnen der JSG Nortmoor/Brinkum/Holtland. Beide Nordmeister nehmen am Futsal-Cup des DFB teil, der am 10....