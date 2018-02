Schmid wechselt für Rest der Saison in DEL2

Eishockey Braunlage. Die Harzer Falken müssen in den letzten vier Saisonspielen auf Abwehrmann Thomas Schmid (Foto) verzichten. Der 23-Jährige wechselt für den Rest der Spielzeit in die DEL2. Am Dienstagabend bat Schmid um die Freigabe der Harzer Falken, um sich für den Rest der Saison den Dresdner Eislöwen anschließen zu können. Die Sachsen liegen in der zweiten Liga auf Rang acht und peilen die Playoffs an.

„Das ist eine Freigabe, die natürlich im Hinblick auf die noch ausstehenden vier Spiele weh tut“, sagte Teammanager Devid Wilde, schließlich gehört Schmid mit bereits 25 Scorerpunkten, darunter 14 Tore, zu den offensivstärksten Verteidigern der Liga. Allerdings betont Wilde auch, dass sich Schmid sowohl sportlich als auch menschlich immer vorbildlich verhalten und jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt habe. „Da wollen wir ihm diese Chance nicht verbauen und wünschen ihm viel Erfolg“, unterstrich der Teammanager.

Für die kommende Saison wird Schmid wieder im Falken-Kader erwartet, sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr.Foto: Nordstadtlicht.com