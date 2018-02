Prinzip wird schnell begriffen

Beim Schultenniscup in der Jacobitorschule Osterode. Foto: Schule

Tennis: Schultennis-Cup an der GS am Jacobitor.

Osterode. In der Grundschule am Jacobitor in Osterode ging es richtig zur Sache: Der Schultennis-Cup fand statt – ein bei allen Kindern beliebtes Turnier.

Die Organisatoren vom TC RW Osterode um Jugend- und Jüngstenwartin der TNB-Region Südniedersachsen Angelika Riban, Trainer Peter Hagedorn und Jugendwartin Marlen Harms standen der Rektorin Nadine Sengstack-Küster und dem Orga-Team der Schule bei diesem spannenden Ereignis genauso zu Seite wie die Schiedsrichter, Schüler der Hauptschule Neustädter Tor.

Die Jahrgänge 1 bis 4 boten ansehnliche, teilweise äußerst enge Spiele um die Jahrgangsmeisterschaft der Schule. Alle, auch diejenigen, die noch nie einen Tennisschläger in der Hand hielten, begriffen das Prinzip des Rückschlagspiels schnell und waren sofort im Thema. So boten sich allen Teilnehmern Gewinnchancen.

Die lautstarke Anfeuerung der Mitschüler stachelte die Sportler zu Höchstleistungen an. Zur Belohnung gab es zum Abschluss einer gelungenen Veranstaltung für die Gewinner Medaillen und Urkunden.

SIEGER Mädchen 1. Klasse: Heba Hasan, 2. Klasse: Eilina Khudir, 3. Klasse: Hameda Fandi, 4. Klasse: Bibi Maryam Sarwari Jungen 1. Klasse: Mert Ahmed Amagan, 2. Klasse: Said Fandi, 3. Klasse: Malte Libeau, 4. Klasse: Marlon Koyro