Mit Teamgeist zur Deutschen Meisterschaft

Am Ende des Tages hatte die Stimme von Christian Pinno ganz schön gelitten, doch für den Titel als Deutscher Meister nahm der Trainer der SB Freiheit das gerne in Kauf. Zum fünften Mal in Folge hatten sich die Sösestädter für die Endrunde der Luftgewehr-Bundesliga qualifiziert – zum ersten Mal...