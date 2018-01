Veilchen empfangen am 21. März Ludwigsburg

Göttingen Die Basketball-Bundesliga der Herren hat das Heimspiel der BG Göttingen gegen die MHP Riesen Ludwigsburg terminiert. Die Partie wird am Mittwoch, 21. März, ab 19 Uhr in der Göttinger Sparkassen-Arena ausgetragen. Die Begegnung musste verlegt werden, weil die Ludwigsburger am ursprünglich dafür...