Göttinger Nachwuchs muss auswärts antreten

Göttingen Die Profis der BG Göttingen haben am Wochenende aufgrund der Qualifikationsrunde zum Top Four Pokalturnier eine Spielpause, dafür muss der Veilchen-Nachwuchs gleich im Doppelpack auswärts ran. Die BG Göttingen Youngsters gastieren in der JBBL am heutigen Samstag ab 13 Uhr bei den Rockets in Gotha....