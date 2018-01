Oker siegt beim Hallenturnier in Clausthal

Clausthal-Zellerfeld. Auch die 16. Auflage des Clausthaler-Cups und der gesamten Hallenturnierauflage wertete der Ausrichter FC Zellerfeld als Erfolg. Die Organisation stimmte, und auch der Zuschauerzuspruch am vergangenen Wochenende in der Dreifachhalle war in Ordnung. ...