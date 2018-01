Löwencup 2018 wird in Osterode ausgetragen

Fußball Osterode. Als Sieger des Vorjahres sind die Schiedsrichter des Kreises Göttingen-Osterode in diesem Jahr Gastgeber des Löwencups 2018, einem Schiedsrichterturnier aller Kreise des Bezirks Braunschweig. Das Turnier findet am 28. Januar ab 10.30 Uhr in der...