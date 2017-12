SSV Neuhof lässt nichts anbrennen

Der SSV Neuhof hat sich in beeindruckender Manier das zweite Endrundenticket beim Sparkassen-Hallenturnier des Tuspo Petershütte gesichert. In der Vorrundengruppe 2 marschierte der Kreisligist ohne Punktverlust zum Gruppensieg und überzeugte in der Osteroder Lindenberghalle mit starkem...