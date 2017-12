Nachwuchs spielt im Januar um die Regionstitel

Tennis Hann. Münden. Vom 12. bis 14. Januar werden in Hann. Münden und Göttingen die 32. Nachwuchs-, Jugend- und Jüngstenmeisterschaften Winter der NTV-Tennisregion Südniedersachsen ausgetragen. Gespielt wird dabei auf den Hallenplätzen des Hotels Freizeit Auefeld in Hann. Münden sowie in der Tennishalle...