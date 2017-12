Falken kassieren die nächste Niederlage

Duisburg. Die Harzer Falken haben in der Eishockey-Oberliga Nord die elfte Niederlage in Folge kassiert. Beim Tabellendritten, den Füchsen Duisburg, unterlagen die Braunlager mit 2:7 (0:2, 0:2, 2:3). Während die Rheinländer damit den Einzug in die Meisterrunde endgültig perfekt machten, bleiben...