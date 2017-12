Die jüngsten Kicker spielen in Badenhausen

Badenhausen Im Rahmen des Hallenspektakels des VfR Osterode finden heute in der Sporthalle Am Johannisborn in Badenhausen die ersten beiden Turniere statt. Ab 11 Uhr spielen die G-Junioren um den Autohaus Peter-Cup, ab 15 Uhr folgen die F-Junioren, die um den Volksbank-Cup spielen.