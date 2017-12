Veilchen empfangen Telekom Baskets Bonn

Göttingen. Nach fast einem Monat steht endlich wieder ein Heimspiel der BG Göttingen in der Basketball Bundesliga an. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers empfängt am heutigen Samstag ab 18 Uhr den Tabellensiebten, die Telekom Baskets Bonn in der heimischen Sparkassen-Arena. ...