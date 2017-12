Schiedsrichter-Lehrtag in Waake und Dransfeld

Waake Der Schiedsrichter-Lehrtag im NFV-Kreis Göttingen-Osterode findet auch im kommenden Jahr am Sonntag, 21. Januar, gleichzeitig an zwei Orten statt. Jeweils um 9.30 Uhr beginnen die Veranstaltungen in Waake und Dransfeld. Unterschiedliche Referenten werden ein abwechslungsreiches Programm bieten. Für...