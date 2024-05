Braunschweig. Der Angolaner verlässt Braunschweigs Basketballer in Richtung Spanien. Immerhin gehen die Löwen dabei nicht ganz leer aus.

Es ist irgendwie Teil des Konzepts der Basketball Löwen Braunschweig. Wenn sich die talentierten Spieler so entwickeln, wie erwünscht, werden anderen Klubs auf sie aufmerksam – und sie sind weg. Das hat der Basketball-Bundesligist in den vergangenen Jahren schon mehrfach zu spüren bekommen. Und nun folgt der nächste Fall. Jilson Bango wird die Löwen verlassen. Das gab der Klub am Samstag bekannt. Der Center wird sich dem spanischen Team Casademont Zaragoza anschließen.

Dieser Abgang hatte sich bereits abgezeichnet. Zu stark waren die Leistungen des Angolaners in der frisch beendeten Saison, zu gut war seine Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren. So lange hat er in der Löwenstadt gewirkt – und dabei Hürden auf und neben dem Feld nehmen müssen. Schließlich war Braunschweig seine erste Profistation außerhalb seines Heimatlandes.

Dennis Schröders Familie half Jilson Bango

Zunächst war da die Sprachbarriere. Bango fiel es schwer, flüssig auf Englisch zu kommunizieren. Das wirkte sich sicher auch auf sein Spiel aus. In seinem Premierenjahr bei Braunschweigs Basketballern überzeugte der Big Man bereits durch seine rohe Athletik, ansonsten fehlte es sowohl offensiv als auch defensiv noch an der Feinabstimmung.

Bango aber bis sich rein. Und er fühlte sich wohl in Braunschweig. Dabei half auch die Familie von Dennis Schröder. Die Mutter des Kapitäns der Nationalmannschaft etwa bereitete dem 25-Jährigen immer mal wieder eine afrikanische Mahlzeit zu.

Basketball Löwen Braunschweig bekamen mehrere Anfragen aus dem Ausland

Und so machte der 2,08-Meter-Mann den nächsten Schritt. Bango hat sich in seinem zweiten Jahr stark verbessert – auf beiden Seiten des Feldes. Er erzielte 13,5 Punkte und griff sich 7,1 Rebounds pro Spiel. In beiden Kategorien konnte ihn kein Braunschweiger übertrumpfen. Und seine 1,6 geblockten Würfe waren gar der Topwert der gesamten Basketball-Bundesliga.

Nun ist Bango weg. Dass ein Team aus der spanischen Top-Liga auf ihn aufmerksam wurde, ist eine Auszeichnung – sowohl für den Spieler selbst als auch für das Braunschweiger Programm. Schon im Laufe der vergangenen Saison trudelten bei Nils Mittmann Anfragen aus dem Ausland für den Center ein. „Uns war zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, dass wir Jilson nach dieser Saison wahrscheinlich nicht halten können“, sagt der Löwen-Geschäftsführer.

Nils Mittmann: Müssen uns als Organisation weiterentwickeln

Der Verlust Bangos tue natürlich weh. Immerhin war er aber nicht ganz umsonst. Da der Angolaner noch einen gültigen Vertrag hatte, wird eine Ablösesumme fällig. Wie viel Geld aus Spanien an die Oker fließt? Darüber haben die Klubs Stillschweigen vereinbart. Aber: Diese Einnahmen können die chronisch klammen Braunschweiger gut gebrauchen. Zum Beispiel für die Suche eines Nachfolgers.

Es ist eben auch ein Teil des Löwen-Konzepts. In dessen Rahmen würde Mittmann aber nur zu gern die nächste Stufe zünden. Und die sieht vor, Spieler wie Bango mal längerfristig halten zu können. Dafür „müssen wir uns als Organisation auch weiterentwickeln“, sagt Mittmann. Zum einen durch finanzielle Mittel. Zum anderen durch die Perspektive. Die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb wäre da ein gewichtiges Argument. Die haben die Braunschweiger gerade knapp verpasst. Klar, mit einem Europa-Cup-Startplatz kommen auch weitere finanzielle Hürden. Trotzdem wäre das ein wichtiger Baustein – damit die talentiertesten Spieler nicht so schnell wieder weg sind.