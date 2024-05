Braunschweig. Das Ramírez-Team erweist sich als gut zusammengesetzt, fast alle Profis entwickeln sich - aber der Schlüsselspieler spielt zu inkonstant.

Ohne Nachverpflichtungen und als jüngste Mannschaft der BBL auf Platz zwölf – das spricht dafür, dass die Basketball Löwen Braunschweig in der gerade beendeten Saison ein gut zusammengestelltes Team waren. Sportchef Nils Mittmann und Trainer Jesús Ramirez legten den Schwerpunkt auf Athletik, Verteidigungsintensität und Entwicklungspotenzial, und das funktionierte auch. Die Löwen schlossen die Punktrunde als beste Wurfblocker und mit dem achtbesten Defensiv-Rating der Liga ab und lagen auch bei Rebounds und Ballgewinnen im gehobenen Mittelfeld.

Doch offensiv lief es nicht so gut wie erhofft, auch wenn die vom Trainer versprochene Rückkehr des Teambasketballs durchaus ebenfalls gelang. Platz neun bei den Assists und an guten Tagen auch eine gut verteilte Punktausbeute verdeutlichen das.

Aber unter dem Strich steht dennoch angesichts von Schwächen beim Wurf und in der Entscheidungsfindung das viertschlechteste Offensiv-Rating der Liga. Mit nur 81,7 Punkten pro Partie, ihrer Dreier- und der Freiwurfquote liegen die Löwen sogar auf Abstiegsplatz 17. Ein großes Problem: Der Schlüsselspieler für die Führung der jungen Mannschaft tauchte zu häufig ab.

Eine Einzelkritik mit Prognose, wen die Fans im nächsten Jahr wiedersehen werden.

Jilson Bango (24 min, 13,5 Punkte, 68% Trefferquote, 7,1 Rebounds, 1,7 Blocks). Der angolanische Nationalspieler zeigte sich im zweiten Löwen-Jahr schon nach der WM im Sommer enorm verbessert und legte nach der Länderspielpause im Februar nochmal zu. Als bester Wurfblocker der Liga dominierte der 25-Jährige viele Gegner unter dem Korb, weil er seine Verteidigung stark verbessert und sein Repertoire an Centerbewegungen enorm erweitert hatte und zudem immer besser angespielt wurde. Beendet die Saison als Publikumsliebling, Topscorer und effektivster Löwe, wurde zum drittbesten Verteidiger der BBL gewählt. Prognose: Könnte von einem finanzstarken Klub gegen Ablöse aus seinem weiterlaufenden Vertrag gekauft werden.

TJ Crockett (24 min, 11,7 Punkte, 40%, 2,3 Assists): Der als Topscorer der ProA gekommene US-Guard startete eine Liga höher als Glücksgriff, überzeugte auch defensiv und als Vorlagengeber. Doch nach der ersten Saisonhälfte fiel der physisch starke 24-Jährige in eine tiefe Leistungskrise, aus der er sich nur sporadisch befreien konnte. Er traf schlecht und kompensierte das nur manchmal durch gute Defensive und Teamspiel. Zum Glück emanzipierte sich das Team und verteilte die Punktausbeute auch auf andere Schultern. Prognose: Sein Vertrag läuft noch eine Saison, er kehrt zurück.

Ahmaad Rorie (28 min, 11,1 Punkte, 37,8 %, 5,6 Assists, 3 Rebounds, 2,2 Ballverluste): Der Spielmacher zeigte all das, was die Verantwortlichen bei der Verpflichtung ihres „Wunschspielers“ in ihm gesehen hatten – aber leider nicht oft genug. Das war deshalb fatal, weil die Mannschaft von der Leistung des Routiniers abhängig war. Bei 14 der 15 Löwen-Siege performte der 28-Jährige mit 15,4 Punkten und 6,9 Assists im Schnitt gut. Sechs Spiele gingen verloren, obwohl er gut spielte, aber bei den anderen 13 Niederlagen spielte er schwach, was meist auch mit schlechter Körpersprache einher ging und die Teamkollegen mit runterzog. Konstanz und Leadership, Hauptanforderungen an einen routinierten Starting-Pointguard, erfüllt er nicht. Prognose: Er bekommt keinen neuen Vertrag.

Ferdinand Zylka (17 min, 9,1 Punkte, 34% Dreier): Der aus Belgien gekommene gebürtige Berliner betonte stets, dass er vielseitig sei und nicht nur ein reiner Dreierwerfer. Und er zeigte das zunehmend auch. Schnelligkeits- und Athletik-Nachteile glich der 26-Jährige hinten wie vorne mit seiner Spielintelligenz etwas aus, sorgte für etwas spielerische Leichtigkeit. Trotzdem war er zu oft als „Wundertüte“ unterwegs, konnte sein Können nicht konstant zeigen. Bei Dreier-Quote, Rebounds und Assists war noch viel Luft nach oben. Prognose: Er bleibt, sein Vertrag läuft weiter, wenn auch mit Ausstiegsklausel.

Nicholas Tischler (24 min, 8,5 Punkte, 46% Feldtreffer, 4,2 Rebounds, 1,9 Assists). Der Zwilling mit der Nummer 3 steht mit Bruder Brandon mustergültig für den Entwicklungsstandort Braunschweig und das Löwen-Motto „Jungwildhungrig“. Er steigerte sich im dritten Jahr in allen Belangen und bekam eine noch größere Rolle als Co-Kapitän. Damit übernahm er mehr Verantwortung im Angriff, emanzipierte sich vom Label „Defensivspezialist“ und wurde zum DBB-Lehrgang eingeladen. Der 23-Jährige ist der dritteffektivste Löwe und trieb sein Team defensiv extrem griffig und selbstbewusst zum Tempospiel an. Sollte bei Dribbling und Wurf noch besser werden. Prognose: Der Vertrag läuft aus, die international spielende zahlungskräftige Konkurrenz leckt sich die Finger.

Brandon Tischler (21 min, 8,4 Punkte, 3,3 Rebounds). Der ebenfalls topathletische und kampfstarke Zwilling mit der Nummer 13, teilte sich mit seinem Bruder die Flügelposition und übernahm nach der Verletzung von Sananda Fru mit starken Auftritten auch wieder die Powerforward-Rolle. Ist defensiv ebenfalls eine Bank und hat sich gegenüber dem Vorjahr offensiv gesteigert. Sein Dreier fällt allerdings nicht, und bei der Wurfauswahl ist Steigerungspotenzial. Prognose: Siehe oben.

Martin Peterka (22 min, 6,9 Punkte, 37% Dreier, 2,5 Rebounds). Menschlich lieben sie ihn bei den Löwen, aber als Punktegarant nach Braunschweig zurückgeholt, haderte der Kapitän mit seinem Wurf. Die 37 Prozent Dreierquote waren enttäuschend, zudem forderte der tschechische Nationalspieler nicht energisch genug den Ball. Auch beim Rebound nicht stabil genug, mit seiner Erfahrung und dem hohen Basketball-IQ konnte er nicht alles ausgleichen. Seine Spielzeit nahm in der zweiten Saisonhälfte ab. Prognose: Er bekommt keinen neuen Vertrag.

Sananda Fru (19 min, 6,5 Punkte, 66% Feldtreffer, 3,8 Rebounds): Aufsteiger des Jahres 2024. Der superathletische 20 Jahre alte Powerforward fand immer mehr Vertrauen in seinen Körper und seinen Wurf, steigerte sich bei Rebound und Punktausbeute enorm und war ein Garant für die starke Löwen-Verteidigung unter dem Korb. Nachdem der 2,09-m-Youngster Anfang April wegen seiner schweren Knieverletzung die Saison vorzeitig beenden musste, verloren die Löwen oft ihre Rebound-Duelle. Zum zweitbesten Nachwuchsspieler der BBL gewählt. Prognose: Sein Vertrag läuft weiter, er bleibt ein Löwe und arbeitet an einem starken Comeback.

Barra Njie (16 min, 6,1 Punkte, 3,4 Assists, 2,3 Rebounds, 2,2 Ballverluste): Der schwedische Nationalspieler hat seine Schnelligkeitsvorteile und die Sprungkraft zuletzt immer besser eingesetzt, auch die Nebenleute besser gefunden und die Feldtrefferquote gesteigert. Dennoch ist der 23-Jährige bislang noch ein Pointguard ohne Wurf und Freiwurf (49%), was in der BBL bestraft wird. Er rannte sich zu oft fest oder verlor den Ball, weil ihm die Übersicht fehlte. Defensiv sehr druckvoll. Prognose: Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, er bleibt und wird immer stärker.

Amar Sylla (20 min, 4,5 Punkte, 45% Feldtreffer, 49% Freiwürfe, 4,8 Rebounds). Der senegalesische Nationalspieler ist offensiv noch nicht richtig in der BBL angekommen, aber defensiv ein Athletikmonster. Lebte meist von Rebounds und Schnellangriffen, war aber, ähnlich wie Njie, für die Kollegen eine schwer einzuschätzende Größe. Dafür, dass er meist aus Nahdistanz warf, traf der 22-jährige Linkshänder zu schlecht. Mit mehr Spielzeit nach Frus Verletzung verbessert. Prognose: Sein Vertrag läuft aus, Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Gian Aydinoglu (14 Einsätze, 6 Minuten, 1,7 Punkte, 33% Feldwürfe): Der junge Spielmacher war verletzungsbedingt wieder lange außen vor. Spielte zuletzt mehr, gefiel mit klugen und mutigen Aktionen und als defensive Klette. Aber er ist noch zu leichtgewichtig, was die Gegner knallhart ausnutzen. Prognose: Sein Vertrag läuft weiter, er bleibt.

Saisonabschlussparty mit allen Löwen-Profis zum „Anfassen“: Donnerstag, 17 Uhr, Wirtshaus Heinrich, Stadtpark Braunschweig.

