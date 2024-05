Braunschweig. Die Basketballer feiern Zuschauer, Abschneiden und Fortschritte mit einer kleinen Träne im Auge und betonen, dass sie mehr Geld brauchen.

Wenn man die größtenteils mitreißenden Heim-Auftritte gegen die Spitzenteams im Kopf hat, fällt es nicht leicht, sich an die Ausgangslage der Basketball Löwen Braunschweig zu Saisonbeginn zu erinnern. Das genau sei aber nötig, um richtig bewerten zu können, was für ein großer Erfolg diese Spielzeit gewesen sei, betont Geschäftsführer Nils Mittmann und verweist immer wieder darauf, dass die Löwen mit dem zweitkleinsten Spieleretat der Liga die jüngste Mannschaft der BBL ins Rennen schickten.

Herausgekommen sind 15 Siege, zehn davon in eigner Halle, und Platz zwölf – nach den Rängen 13 und 14 mit je zwölf Siegen das beste Abschneiden in den drei Jahren unter der Regie von Trainer Jesús Ramírez. Dabei gerieten die Löwen nie in Abstiegsgefahr und mussten erstmals keine Profis nachverpflichten. Mittmann und seine Trainer dürfen sich also, anders als im Vorjahr, schon für die anfängliche Zusammenstellung ihres Teams auf die Schultern klopfen.

4489 Zuschauer im Schnitt sehen Basketball Löwen Braunschweig

Der größte messbare Erfolg allerdings spielte sich auf den Rängen der VW-Halle ab, beim Zuschauerzuspruch. Die glückliche Fügung im Sommer, als Deutschland unter der Regie von Löwen-Gesellschafter Dennis Schröder erstmals und sensationell Basketball-Weltmeister geworden war, setzte auch bei den Löwen vieles in Gang. Schröder kam mit WM-Pokal zum ersten Punktspiel und füllte damit die Halle mit 6200 Fans. Prompt schlug die Mannschaft Spitzenteam Oldenburg, knüpfte also an den Impuls des NBA-Stars mit toller Eigenwerbung an.

Später verließen auch beide deutsche Euroleague-Vertreter, Bayern München und Alba Berlin, die VW-Halle als Verlierer, dazu weitere drei Top-Acht-Gegner, an guten Tagen konnte das Team enorm begeistern. Zum Derby gegen Göttingen an Weihnachten war die Arena mit 6318 Fans erstmals seit vielen Jahren wieder ausverkauft. Insgesamt schafften es die Löwen, ihre Besucherzahl von 3286 um 1203 im Schnitt auf 4489 zu erhöhen. Eine Steigerung um 37 Prozent, mit der sie die klare Nummer eins in der Liga sind.

Verpassen der Play-ins als Wermuttropfen für Team und Organisation

„Das war schon ein verrückter Sprung, dass wir 5000 und sogar mehrmals über 6000 Fans hatten“, schwärmte Dennis Schröder, der von seinen sieben Löwen-Spielen in dieser Saison vier in der VW-Halle miterlebt hatte, nach dem Saisonabschluss gegen Ulm am Sonntag. „Ich bin sehr froh, dass die Zuschauer die Mannschaft in jedem Spiel so toll unterstützt haben, auch wenn auf dem Feld nicht immer alles geklappt hat“, sagte der NBA-Profi. „Das ist die Kultur, die wir hier weiter aufbauen wollen, dass die Halle immer voll ist, egal wie es läuft - danke an Braunschweig, aber auch an unser Team.“

Freude über eine gute Saison: Gesellschafter Dennis Schröder und Geschäftsführer Nils Mittmann fachsimpeln nach dem letzten Saisonspiel gegen Ulm in der VW-Halle © regios24 | Stefan Lohmann

Das hätte gerne noch mehr erreicht. „Klar müssen wir vom Gesamtbild her nicht enttäuscht sein, vor der Saison wurden wir sogar als Abstiegskandidat gehandelt“, sagte Brandon Tischler, der zum Saisonabschluss mit 21 Punkten nochmal einen Karrierebestwert geschafft hatte, und machte den Zwiespalt deutlich: „Aber es wäre mehr drin gewesen, - und ich hasse es, so was zu sagen.“

Nils Mittmann wäre gern im europäischen Wettbewerb gestartet

Spätestens als sie vor der Länderspielpause mit fünf Siegen in Serie auf Rang zehn geklettert war, träumte die Mannschaft mit Recht von den Play-ins und Play-offs. Und bei allem Realismus, mit dem er die Leistungsschwankungen und Überforderungen seiner unerfahrenen Mannschaft immer wieder voraussagte, hatte auch Nils Mittmann darauf gehofft. Denn als Play-in-Team hätten die Löwen wohl am europäischen Wettbewerb teilnehmen können. Laut Mittmann der dringend nötige nächste Schritt für den Standort. „Denn nur, wenn wir auch international spielen, können wir unsere Spieler länger in Braunschweig halten.“

Aktuell sind die Löwen nur ein guter Entwicklungsstandort und auch absolut zufrieden mit ihrer Arbeit. Jilson Bango wurde in seinem zweiten Löwen-Jahr zum drittbesten Verteidiger der BBL gewählt, Sananda Fru zum zweitbesten Nachwuchsspieler. „Unsere Spieler entwickeln sich toll“, betont Dennis Schröder. „Brandon und Nico Tischler hatten noch nie Bundesliga gespielt, als sie vor drei Jahren zu uns gekommen sind, und jetzt sind sie auf Eurocup- oder Champions-League-Niveau. Das ist es, warum ich diese Organisation übernommen habe und pushe.“

Der Weltmeisterschafts-MVP will von den Löwen Tempospiel sehen

Schröder lobt auch Barra Njie, der mit einem Tempo und seinen elf Assists gegen Ulm einen tollen Job gemacht habe. „Sie haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Aber so ist unser Standort, wir geben den Leuten Chancen, sich zu entwickeln und Fehler zu machen“, verdeutlicht der Weltmeisterschafts-MVP. „So wie sie gegen Ulm gespielt haben in der zweiten Hälfte, mit dieser Aufholjagd, diesem 20:0-Run, das hat mir gefallen. So will ich die Mannschaft sehen mit Defense, Steals und dass sie in der Offense schnell den Ball pusht“, fordert der Löwen-Boss. „So sollte es die gesamte Saison sein, dann haben wir auch Chancen auf die Play-offs.“

Zuschauerzuwachs, attraktiver Basketball, gute Spielerentwicklung, und das mit kleinem Budget – „Boss“ Schröder lobt Nils Mittmann und Jesús Ramírez für ihren „fantastischen Job“. Doch auch ihn wurmt, dass der Standort Braunschweig seine Besten regelmäßig an die Konkurrenz verliert.

Dennis Schröder: Aus der Region sollte noch viel mehr kommen

So konnten vergangenen Sommer David Krämer, Robin Amaize und Benedikt Turudic nicht gehalten werden. Diesmal dürfte es mit den Tischler-Zwillingen kaum besser laufen. „Stell dir mal vor, sie würden alle weiter bei uns spielen“, malt sich der 30-Jährige aus. „Das wäre doch cool.“ Der Appell des NBA-Profis geht deshalb an die Wirtschaft, die Löwen müssen ihren Etat steigern. „Ich mache schon viel, aber aus der Region sollte noch viel mehr kommen.“

Gelingt es nicht, den Etat zu steigern, wird Nils Mittmann aufgrund der nun beendeten Erfolgssaison sowieso ein großes Problem bekommen. „Wir haben überperformt“, resümiert der Sportchef, weiß aber auch, dass diese berechtigte Einschätzung den Standort nicht vor gestiegenen Erwartungen von Zuschauern, Sponsoren und den Profis selbst schützen wird.

Saisonabschiedsparty mit allen Löwen-Profis zum „Anfassen“ für die Fans: Donnerstag ab 17 Uhr, Wirtshaus Heinrich, Stadtpark Braunschweig